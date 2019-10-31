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中國食品土畜進出口商會會長曹德榮表示，北京可能取消自去年以來對美國農產品額外徵收的關稅，以方便進口商購買價值多達500億美元的農產品，而不是指定他們的具體購買金額。

曹德榮接受路透採訪時表示，中央能夠做的就是取消額外的關稅，認為中美雙方都須要這樣做，然後讓企業根據自己的意願、依照市場規則來進行採購。

他又稱，取消關稅將有助構建便利、良好的貿易環境，而不是迫使企業在一定時期內購買一定數量的產品。取消關稅後，貿易將恢復正常，然後企業採購多少將取決於市場。雖然中國可以根據市場情況增加採購，但400億至500億美元的目標非常高，不能保證一定達成。

曹德榮又透露，中國已經擴大買進美國大豆，並讓更多進口商在採購美國油籽時免除額外關稅，藉以釋出一些善意，為協商雙方創造有利氛圍及條件。他稱，包括豬肉在內的其他產品關稅豁免也已獲得批准。

美國總統特朗普本月稍早表示，作為貿易協議的一部分，中國承諾每年購買400億至500億美元的美國農產品。不過，路透引述消息人士稱，特朗普這個要求，成為中美貿易磋商的伴腳石，因北京方面希望根據市場情況來購買，而不是承諾一個龐大金額和具體的時間框架。

去年7月，北京對包括大豆和其他穀物在內的一系列美國產品加徵25%關稅，作為對美國向中國商品加徵關稅的回應。今年9月，中國再次上調部分關稅。