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胡錫進:下月APEC峰會取消 不影響中美貿談

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《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter上表示，智利取消下月的亞太經合組織(APEC)非正式峰會，不會影響中美貿易談判安排，並稱談判進展順利，將會按計劃進行。

中國商務部發表聲明指出，中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利，將按原計劃繼續推進磋商等各項工作，雙方牽頭人將於明日再次通話。

白宮發言人稱，雖然目前APEC沒有準備第二個會議地點，預料中美兩國將在相同時間框架內完成簽署。據霍士財經新聞一名記者說，中方建議改於澳門舉行簽署儀式。

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