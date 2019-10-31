中國財經

內地製造業活動連續收縮6個月，拖累A股在10月最後一個交易日下滑。上證指數收跌10點，連續第3日受壓。兩市成交合計輕微縮減至4511億元(人民幣‧下同)。

總結本月滬指升0.82%，連升兩個月，累漲42點或1.48%。

上證指數今早高開5點後反覆靠穩，一度升7點或0.25%，高見2946點後，由升轉跌，其後跌幅不斷加深，最多跌15點或0.54%，低見2923點，全日收市報2929點，跌10點或0.35%，成交1818.02億元。

深成指亦先升後倒跌，全日收市報9635點，跌46點或0.48%，最低見9626點，跌54點或0.56%；高見9720點，升39點或0.41%，成交2693.1億元。

深成指10月升2%，連續兩個月走高，累漲2.88%。

滬深300指數報3886點，跌4點或0.11%；創業板指數報1671點，跌12點或0.76%。

各板塊普遍向下，農林牧漁股挫逾3%；水泥、鋼鐵股挫逾1%；化工、電力、有色金屬、房地產、煤炭、金融、石油股偏軟；家電、食品股則靠穩。

國家統計局公布，10月份，中國製造業採購經理指數(PMI)回落至49.3，比上月下降0.5個百分點；非製造業商務活動指數回落至52.8，比上月回落0.9個百分點，均遜於市場預期。