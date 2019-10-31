中國財經

第二屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行。進博會開幕前夕，阿里巴巴創辦人馬雲接受央視專訪表示，在去年的進博會，他聽到國家主席習近平至少3次講到強化中國的進口，感到非常興奮。他認為，發展中國家和發達國家最大的區別是，發展中國家不斷想辦法賣貨，而發達國家不斷想辦法進口。強化進口，意味着中國正在走向富強。

馬雲稱，貿易不是買對方的東西，而是買對方的文化。貿易本身是互相尊重，不喜歡對方的文化和創造性，不可能買他的東西。在馬雲看來，內地製造業的發展，是因為中國加入世貿之後，大批外國先進製造業進入，衝擊了國內一些粗製濫造的產業。

他指出，中國的消費根本還沒有開始被發掘，遠遠不能匹配國家應該有的能力。中國的內需潛力之大，在全世界找不到第二個。

談到「開放」方面，馬雲稱：「開放不是迫別人開放，更不是別人迫我們開放。而是自己真正從心裏認同，我們需要向世界學習，需要跟世界接軌，這樣的中國會贏得更多的尊重；而進博會有助於中國贏得尊重。」

馬雲認為，近年中國扛起了自由貿易的大旗。以前是西方國家高舉自由貿易大旗，現在愈來愈多國家實行貿易保護政策。中國真正開放自己的市場，既能讓14億人享受美好生活，同時14億人口創造的巨大需求，能夠對世界經濟起到巨大的作用。