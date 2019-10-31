中國財經

上證指數早段由升轉跌，現跌3點，深成指則升6點。

上證指數現報2936點，跌3點或0.11%，最低見2934點，跌5點或0.18%，成交766.56億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9688點，升6點或0.07%，高見9720點，升39點或0.41%，成交1151.18億元。

滬深300指數報3894點，升2點或0.08%；創業板指數報1686點，升2點或0.12%。

各板塊個別發展，水泥、鋼鐵、金融、電力、化工、煤炭、有色金屬股偏軟；石油、房地產股則靠穩。