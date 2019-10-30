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美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，美國期待中美領導人下月在智利會晤時，簽署第一階段貿易協議，認為這對兩國來說，是重要的經濟成就。

路透稍早引述消息稱，下月在智利舉辦的亞太經濟合作組織(APEC)峰會期間，美國與中國領導人或不會簽署首階段貿易協議，但雙方的談判並未破裂。

努欽指出，毫無疑問全球經濟增長正在放緩，但美國經濟將繼續強勁增長，且失業率和通脹率均會維持低位。

不過，他認為，歐洲需要在財政、監管方面採取更多措施，以保持經濟增長。