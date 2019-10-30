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今日 15:05 中國財經

中國首三季黃金消費量跌近一成

中國黃金協會最新統計數據顯示，今年首三季度，內地原料黃金產量275.35噸，按年減少4.97%。

期內，黃金實際消費量768.31噸，按年跌9.58%。其中黃金首飾523.25噸，按年下降2.9%；金條154.95噸，按年下降26.51%；金幣10.9噸，按年下降39.78%；工業及其他79.21噸，按年下降3.28%。

協會表示，進入三季度，受經濟下行壓力增大、黃金價格企高等因素影響，國內黃金消費疲軟。其中，黃金首飾消費在第三季度按年下降12.05%，未能延續上半年按年增長趨勢。

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