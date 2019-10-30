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瑞士食品巨擘雀巢(Nestle)據報正權衡兩間中國子公司的各種選項，包括將其出售。

外電引述消息人士透露，雀巢一直在研究其對徐福記和八寶粥品牌銀鷺的所有權，正尋求以逾10億美元(78億港元)放售這兩家公司的控股權。

消息人士稱，該集團也可能會選擇僅出售上述一個或兩個中國事業中的一部分股權。但目前還沒有做出最終決定，也無法確定商洽是否會進行交易。

雀巢2011年收購上述兩家公司，當時雀巢正試圖挖掘中國迅速增長的需求，但幾年後該公司陷入增長遲滯的困境。自2017年出任行政總裁以來，施耐德(Mark Schneider)一直試圖扭轉雀巢的困境，對公司旗下投資組合進行洗牌，已經進行近24次資產剝離，先後淘汰美國朱古力品牌、皮膚病和人壽保險等業務，總計資產約達150億美元(1170億港元)。

雀巢本月早些時候表示，銀鷺的銷售額約10億瑞郎(約78.83億港元)。施耐德當時指，銀鷺約三分之二的產品為當地品牌，如花生奶和八寶粥，其銷售令人失望；其餘則是情況比較好的即飲咖啡。他又說，雀巢正在非常、非常努力地解決這一問題，強調將出售問題無法解決的非戰略性業務。

有分析師預測，生產糖果和零食的徐福記年營收約在7億瑞郎(約55.18億港元)。雀巢已在努力改善徐福記朱古力的包裝，並增加營養小吃，以吸引更注重健康的年輕消費群。