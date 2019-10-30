中國財經

上證指數早段跌幅收窄，現跌1點。

上證指數現報2952點，跌1點或0.05%，最低見2936點，跌17點或0.59%，成交880.1億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9718點，跌27點或0.28%，低見9647點，挫99點或1.02%，成交1383.02億元。

滬深300指數報3905點，跌5點或0.13%；創業板指數報1687點，升1點或0.08%。

各板塊普遍向下，有色金屬股挫逾1%；水泥、石油、化工、鋼鐵、煤炭股偏軟；半新股則漲逾4%；金融、房地產、電力股靠穩。