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美國商務部正在考慮和評估執行白宮一項行政令的相關規則，此舉料為禁止中國華為進入美國電訊業供應鏈鋪平道路。

白宮此前宣布的電訊業供應鏈進入國家緊急狀態，並可能被華府用來收緊對華為的壓制。相關規則本應10月稍早出爐。但美國商務部官員Eileen Albanese在華府一項活動中表示，這些規定還沒有全部準備好，正在進行考慮和審查。她並未提供時間表。

白宮在5月份責成商務部制定相關規則，這些規則料明確規定企業參與電訊業供應鏈的新要求。同日，商務部也以國家安全疑慮為由，將華為列入「實體清單」。美國政府也禁止美國企業在沒有獲得特別許可的情況下向華為出售產品。

儘管高級官員鼓勵美國企業申請許可，承諾允許向華為出售可輕鬆替代、且不影響美國國家安全的產品，但商務部迄今仍未對其收到的200多份許可申請給出回覆。Albanese表示，許可申請仍在進行中，但拒絕就發放許可給出時間表。

Albanese又說，商務部將很快提出新興技術出口規則，並希望年底前提出基礎技術規則，之前先徵詢公眾看法。

不過，她提醒，不要因「目光短淺」而制定出過於嚴苛的規則，以致來自海外客戶的收入斷絕，而這些收入可以使美國企業保持在技術最前沿。因此必須採取非常均衡的立場，運用所有可用的工具，但不能猛烈打擊。