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復星國際(00656)據報正試圖出售英超球會狼隊(Wolverhampton Wanderers)的部分股份，以測試IPO需求。

英國《金融時報》引述知情人士報道，復星計劃以5000萬至1億英鎊(約5.04億至10.07億港元)的價格出售狼隊20%股份。該球會的估值約為3.5億英鎊(約35.25億港元)。

2016年，復星國際以4500萬英鎊(4.53億港元)全資收購狼隊。

報道引述狼隊主席施瑜證實，復星國際正在探索股權出售，但未有透露潛在投資者。