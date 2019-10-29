中國財經

廣東省財政廳據報近期召開會議，計劃提前最快下月啟動明年地方債額度發行，但目前仍在等待財政部的正式批文。

路透引述消息人士指出，全國批准明年1萬億的地方政府專項債提前發行額度，廣東獲得1200億元(人民幣‧下同)，年內大概發行80%，即是1000億元。

國務院總理李克強9月初表示，根據項目建設需要，按規定提前下達明年部分地方政府專項債額度，確保明年初即可使用見效；同時，今年限額內地方政府專項債要確保9月底前發行完畢，10月底前全部撥付到項目，盡快形成實物工作量。