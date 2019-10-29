中國財經

A股午後維持下滑，上證指數現跌17點。

上證指數現報2962點，跌17點或0.59%，最低見2959點，跌20點或0.67%，成交1597.13億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9786點，跌15點或0.16%，低見9775點，跌26點或0.27%，成交2830.81億元。

滬深300指數報3918點，跌8點或0.21%；創業板指數報1698點，跌5點或0.33%。

各板塊普遍走弱，有色金屬、房地產股挫逾1%；金融、水泥、化工、電力、煤炭、鋼鐵股偏軟；半新股、石油股則靠穩。