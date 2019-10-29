中國財經

A股早段維持跌幅，上證指數跌12點，深成指跌9點。

上證指數現報2967點，跌12點或0.42%，最低見2964點，跌15點或0.51%，成交861.82億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9791點，跌9點或0.1%，低見9782點，跌19點或0.2%，成交1678.52億元。

滬深300指數報3923點，跌2點或0.07%；創業板指數報1700點，跌3點或0.2%。

各板塊普遍疲軟，有色金屬股挫逾1%；化工、房地產、金融、水泥、鋼鐵、電力、煤炭、石油股偏軟；半新股則漲逾2%。