中國財經

上證指數低開1點後偏軟。

上證指數開市報2979點，跌1點或0.03%；現報2970點，跌9點或0.31%。

深成指開市報9812點，升10點或0.11%；現報9786點，跌14點或0.15%。

滬深300指數開市報3929點，升3點或0.08%；現報3920點，跌5點或0.15%。

創業板指數開市報1702點，跌2點或0.13%；現報1698點，跌6點或0.37%。

各板塊個別發展，半新股漲逾2%；電力、房地產股靠穩；有色金屬、水泥、煤炭、化工、鋼鐵、石油、金融股偏軟。