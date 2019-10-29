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今日 09:35 中國財經

A股開市後偏軟 有色金屬股向下

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上證指數低開1點後偏軟。

上證指數開市報2979點，跌1點或0.03%；現報2970點，跌9點或0.31%。

深成指開市報9812點，升10點或0.11%；現報9786點，跌14點或0.15%。

滬深300指數開市報3929點，升3點或0.08%；現報3920點，跌5點或0.15%。

創業板指數開市報1702點，跌2點或0.13%；現報1698點，跌6點或0.37%。

各板塊個別發展，半新股漲逾2%；電力、房地產股靠穩；有色金屬、水泥、煤炭、化工、鋼鐵、石油、金融股偏軟。

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