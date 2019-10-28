國際財經 香港財經 中國財經

美國擬延長豁免340億美元中國貨關稅一年

美國可能延長豁免價值340億美元的中國輸往美國商品須付關稅措施。美國貿易代表辦公室(USTR)在去年12月公布，因應美國進口商要求，向上述商品作出豁免繳付25%關稅要求，為期一年。相關貨品的豁免期限將於12月28日到期。

MSCI：美阻買中資股如自毀

美國國會議員早前要求一個美國聯邦退休基金撤銷在投資時追蹤MSCI中國指數，以免美國資金流入中國政府控制的公司。MSCI主席兼行政總裁費爾南德斯向美國電視頻道CNBC坦言，限制美國資本流入中國將對全球市場產生「毀滅性」影響。

歐盟允英延至1月底脫離

英國國會周一討論提早於12月大選之際，歐盟同意將會接受英國「彈性延長」（flextension）脫歐期間，27個成員國大使在周一早上舉行20分鐘的會面，通過讓英國脫歐限期延遲至明年1月31日，若英國國會較預期早通過脫歐協議，英國將可提早脫歐。

標指新高 特朗普稱或提前簽貿協

市場憧憬中美貿易首階段協議好事近，加上預期聯儲局周三勢再次減息，美股周一全線上升。道指收市升0.49%；標指升0.56%；納指升1.01%。微軟贏得國防部的百億美元雲端合約，刺激股價破頂，上揚逾2%；敗在它手下的亞馬遜股價亦漲近1%。

外圍焦點簡訊

￭美國9月商品貿易逆差初值，從8月的731億元(美元)收窄至704億元，預期為逆差735億元。

￭美國聯邦通訊委員會(FCC)傳計劃禁止接受聯邦購設備資助計劃的電訊商，向中國電訊商華為與中興購買產品。

￭紐約期金收市跌0.6%，每盎斯1495.80美元，是周三以來再度跌低於1500美元。

￭紐約期油收市跌1.5%，每桶報55.81美元，終止連升四天走勢。布蘭特期油收市跌0.7%，每桶報61.57美元。

￭歐股造好，英股升0.09%%，德股和法股分別升0.37%%及0.15%%。

飛鶴明招股籌89億 1萬元入場



內地奶粉行業「一哥」中國飛鶴（06186）明日起招股，擬發售8.933億股，每股招股價介乎7.5元至10元，相當於明年預測市盈率為12.2倍至16.2倍，集資最多89.33億元，為今年內集資規模第四大的新股。

本地焦點簡訊

￭恒指夜期突破兩萬七，收報27066點，高水175點。

￭ADR港股比例指數報26992點，較港收市升101點。

￭同股不同權股份昨日正式納入「港股通」，美團（03690）受追捧，首日淨買入19.55億元，成為滬深港股通最活躍股份。

￭鱷魚恤(00122)截至7月底止，全年盈利3060.7萬元，按年下跌81.16%，每股盈利3.23仙，不派末期息。

￭電視廣播昨天向原訟庭申請臨時禁制令，禁止任何人士非法及故意襲擊無綫電視記者及毀壞其財物。