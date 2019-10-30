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中美於第十三輪高級別經貿磋商達成首階段協議後，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)上周五第一次通電話，並且罕有地得到雙方的正面評價。

中國商務部表示，雙方確認(首階段協議)部分文本技術性磋商基本完成，同意妥善解決各自的核心關切。

美國貿易代表處(USTR)聲明提到，雙方在討論主要議題取得進展，已接近敲定首階段協議其中部分內容，今後將持續磋商；總統特朗普也指出，美中貿易談判情況良好，預計11月於智利舉行的亞太經合組織(APEC)峰會與中國國家主席習近平簽署協議，更透露中國增購美國農產品的數量超乎任何人想像。

另一方面，美國密歇根大學最新公布的10月份消費者信心指數終值為95.5，稍低於初值及預期的96；指數向下修訂，或將成為聯儲局本周開會考慮減息的因素。此外，上周二本欄引述10月份褐皮書分析，(中美)貿易戰嚴重打擊了美國農業和製造業，最後必定損害消費市道，亦表示聯儲局在9月議息會議後下調利率，目的是應對較早前中美互徵關稅升級造成的損害。

然而，目前兩國已達成首階段協議，特朗普又稱中國(在「協議」之外)大量購買美國農產品，有助紓緩該國農業的困境，聯儲局主席鮑威爾更難再用貿易戰為理由減息。

況且，受首階段協議有進展的消息刺激，上周五美股主要指數全線造好，標普500指數曾見3027.39點，距離歷史高位不夠1點，昨晚開市更已成功破頂。雖然最新利率期貨顯示，本周聯儲局減0.25厘機會達九成，但觀乎美股近期表現以至中美貿易磋商進程等的「客觀」環境而言，局方現在確實沒有必要減息。

說回港股，昨天恒指高開103點，反覆升至10月高位27005點才遇阻，收報26891點，漲223點，創9月16日以來最高收市水平，同時明顯收復剛於上周五失守的10天線(26717點)，技術走勢迅速好轉。

恒指繼續受制26700點至27000點的成交量密集區頂阻力。不過，附【圖】所見，港股中線市寬(股價高於50天線比率)自10月14日迄今一直在40%的支持區之上徘徊，成為5月3日跌入30%到40%水平後，最長時間穩守支持區頂，代表港股市底開始有改善跡象。

此外，EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數10月9日升抵30.4%(未屆「威脅」恒指有急挫風險的40%)已掉頭顯著回落，恒指短期很大機會突破27000點的成交量密集區頂。

信報投資研究部

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