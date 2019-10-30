熱門：

2019年10月29日 即巿股評 港股直擊 中國財經 國際財經

【EJFQ信析】儲局毋須再減息 港股市底見改善

放大圖片

中美於第十三輪高級別經貿磋商達成首階段協議後，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)和財長努欽(Steven Mnuchin)上周五第一次通電話，並且罕有地得到雙方的正面評價。

中國商務部表示，雙方確認(首階段協議)部分文本技術性磋商基本完成，同意妥善解決各自的核心關切。

美國貿易代表處(USTR)聲明提到，雙方在討論主要議題取得進展，已接近敲定首階段協議其中部分內容，今後將持續磋商；總統特朗普也指出，美中貿易談判情況良好，預計11月於智利舉行的亞太經合組織(APEC)峰會與中國國家主席習近平簽署協議，更透露中國增購美國農產品的數量超乎任何人想像。

另一方面，美國密歇根大學最新公布的10月份消費者信心指數終值為95.5，稍低於初值及預期的96；指數向下修訂，或將成為聯儲局本周開會考慮減息的因素。此外，上周二本欄引述10月份褐皮書分析，(中美)貿易戰嚴重打擊了美國農業和製造業，最後必定損害消費市道，亦表示聯儲局在9月議息會議後下調利率，目的是應對較早前中美互徵關稅升級造成的損害。

然而，目前兩國已達成首階段協議，特朗普又稱中國(在「協議」之外)大量購買美國農產品，有助紓緩該國農業的困境，聯儲局主席鮑威爾更難再用貿易戰為理由減息。

況且，受首階段協議有進展的消息刺激，上周五美股主要指數全線造好，標普500指數曾見3027.39點，距離歷史高位不夠1點，昨晚開市更已成功破頂。雖然最新利率期貨顯示，本周聯儲局減0.25厘機會達九成，但觀乎美股近期表現以至中美貿易磋商進程等的「客觀」環境而言，局方現在確實沒有必要減息。

說回港股，昨天恒指高開103點，反覆升至10月高位27005點才遇阻，收報26891點，漲223點，創9月16日以來最高收市水平，同時明顯收復剛於上周五失守的10天線(26717點)，技術走勢迅速好轉。

恒指繼續受制26700點至27000點的成交量密集區頂阻力。不過，附【圖】所見，港股中線市寬(股價高於50天線比率)自10月14日迄今一直在40%的支持區之上徘徊，成為5月3日跌入30%到40%水平後，最長時間穩守支持區頂，代表港股市底開始有改善跡象。

此外，EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數10月9日升抵30.4%(未屆「威脅」恒指有急挫風險的40%)已掉頭顯著回落，恒指短期很大機會突破27000點的成交量密集區頂。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads