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今日 15:23 中國財經

滬指高收25點 兩連升

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中央高度定調區塊鏈，刺激A股走高。上證指數收升25點，連續第二日上揚。市場交投熾熱，兩市成交合計增28%至5203億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開3點，其後反覆造好，以接近全日最高位收市，收報2980點，升25點或0.85%，成交1988.17億元。

深成指亦高開高走，同樣以接近全日最高位收市，收市報9801點，漲141點或1.46%，成交3214.98億元。

滬深300指數報3926點，升29點或0.76%；創業板指數收報1704點，漲29點或1.74%。

內地推進區塊鏈跨境貿易融資，電子訊息板塊大漲近5%。

其他板塊全線造好，半新股漲逾8%；鋼鐵、化工、有色金屬、房地產股漲逾1%；煤炭、電力、金融、石油、水泥股亦靠穩。

國家主席習近平上周在中央政治局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢，進行的第十八次集體學習會上提出，要加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，各部門自然要積極配合；國家外滙管理局副局長陸磊透露，局方正在推進區塊鏈技術和人工智慧在跨境貿易融資、宏觀審慎管理的場景應用。

另外，中共四中全會今日(28日)至周四(31日)在北京召開。新華社早前報道，是次會議將會討論，包括完善中國特色社會主義制度、推進國家治理能力現代化等。

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