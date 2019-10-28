熱門：

今日 14:33 中國財經 國際財經

法農銀行擬發20億人幣熊貓債

放大圖片

路透引述消息人士報道指，法國農業信貸銀行(Credit Agricole)擬於11月下旬，在中國銀行間債市發行20億元人民幣債券，期限3年，為歐洲金融機構在內地發行的首筆公募熊貓債。

據報，該期熊貓債發行利率預計區間為3年期國開債上浮30至90基點。

法農銀行為歐洲最大的金融機構之一，本期債券的資金淨額將在中國境內用於發行人的子公司、即東方滙理銀行的一般企業用途。

今年5月，葡萄牙以4.09厘的收益率發行20億元人民幣3年期債券，成為首個發行熊貓債的歐羅區國家。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads