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今日 11:33 中國財經

內地再設半導體基金 培育晶片產業

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中國再設立國家半導體基金，以培育國內晶片產業，縮小與美國的技術差距，以及減少對國外半導體的依賴，但此舉或再引起美國官員的憂慮。

《華爾街日報》報道，國家集成電路產業投資基金二期(簡稱「國家大基金二期」)於10月22日註冊成立，註冊資本為2041.5億元人民幣(約2267億港元)。與2014年設立的一隻類似基金相比，新成立的國家大基金二期，支持基金的規模擴大約90億美元(約702億港元)，已募資1390億元人民幣(約1544億港元)。

報道指出，新基金可能再度引起美國官員的擔憂。美國官員此前抱怨說，中國在2014年設立的主要由政府部門和國有企業提供資金的類似基金，相當於一種國家資本主義，使中國企業獲得相對於美國競爭對手的不公平優勢。美國貿易代表辦公室(USTR)在去年的一份報告中指出，該基金表明「中國政府高度參與了為實現國家戰略目標而設立的相關基金。」

新基金背後的支持者包括由中央和地方政府支持的企業，例如國有煙草壟斷企業和國家開發銀行。

新基金亦再次顯示出中國決心減少對美國技術的依賴，並繼續實施在技術上領先全球的宏大計劃。海關數據顯示，中國2018年進口3121億美元半導體，超過2403億美元的原油進口。

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