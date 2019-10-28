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【異動股】長汽H股飆12% A股漲停 第三季純利飆升五倍

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長城汽車(02333)高開8.2%，甫開曾飆11.5%，見6.1元逾三個半月高，現升10.2%，成交額1.01億元。其A股(601633.SH)曾漲停，最新升6.71%。

集團公布，按中國會計準則，截至今年9月底止，首三季純利29.17億元(人民幣．下同)，按年跌25.7%。

單計第三季，長汽錄得純利14億元，按年勁增5.07倍，按季則升88.24%，主要因為公司銷量增長及成本控制能力進一步加強等所致。

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