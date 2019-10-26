國際財經 香港財經 中國財經

萊特希澤和努欽與劉鶴通電話 接近達成首階段貿協



美國貿易代表辦公室稱，貿易代表萊特希澤及財長努欽，與中國國務院副總理劉鶴通電話，雙方接近達成首階段貿易協議。

歐盟成員國原則上同意再延英脫歐期限



歐盟首席談判代表巴尼耶與27個成員國大使開會後，原則上同意延長英國脫歐期限的請求，具體待下周一研究。

中美貿談有進展 道指漲逾200點標指創新高



美國企業季績缺乏驚喜，消費信心指數也遜預期，但中美貿易談判有進展，美股道指輕微低開後，掉頭曾抽高209點，收市仍漲152點或0.57%。標指升0.41%，收報3022點，為歷來第二高收市水平，盤中一度見3027點，超越7月26日紀錄高位。納指則高收0.70%。亞馬遜上季純利及本季預測均遜預期，股價曾挫近半成，收市縮窄至跌約1%。英特爾第三季業績和本季預測勝預期，股價高收8.1%。

外圍焦點簡訊

￭ 密歇根大學10月美國消費信心指數終值報95.5，低於初值96，但較9月高。

￭ 美國財政部：2019財年聯邦赤字9840億美元，按年增26%，創七年高。

￭ 美國通用汽車工會成員確認新薪酬協議，結束罷工。

￭ 美滙尾段回升0.21%至97.83；英鎊及歐羅兌美元都滑落逾0.2%。

￭ 憧憬聯儲局下周減息，紐約期金收升0.6美元，每盎斯報1505.3。

￭ 紐約12月期油收升0.8%，布蘭特期油漲0.6%。

￭ 法國股市收升0.67%，德股上揚0.17%，英股微挫0.05%。

農行上季多賺6% 不良貸雙降



農業銀行(01288)首三季按年多賺5.28%，單計第三季增長6.1%。截至9月底，不良貸款餘額較去年底降17.66億元；不良貸款率1.42%，跌0.17個百分點。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26786點，較昨日恒指收市高水119點。

￭ ADR港股比例指數報26656點，較港低10點。

￭ 市場消息：佳明集團(01271)青衣明翹匯截至周五晚8時，累計收近1400票，以首張價單156伙計超購8倍。

￭ 中原地產10大屋苑周末和周日錄得610個預約睇樓，按周再升16.2%，創近半年新高。

￭ 長城汽車(02333)首三季純利按年跌25.7%。

￭ 小米(01810)委任林斌為副董事長，續擔任執行董事及總裁，負責管理手機研發。

￭ 金風(02208)首三季盈利按年跌34.24%。

￭ 晨鳴紙業(01812)首三季純利按年跌56.97%。

￭ 江蘇寧滬(00177)首9個月盈利按年減少2.55%。

￭ 空運牌照局：港航財政問題未有改善跡象；港航回應傳媒查詢稱，已採取多項成本控制措施。