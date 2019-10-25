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今日 18:39 中國財經

習近平:加快推動區塊鏈產業創新發展

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國家主席習近平在區塊鏈技術發展現狀和趨勢集體學習會上強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起重要作用。要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

他指出，區塊鏈技術應用已延伸到數字金融、物聯網、智能製造、供應鏈管理、數字資產交易等多個領域。目前，全球主要國家都在加快布局區塊鏈技術發展。中國在區塊鏈領域擁有良好基礎，要加快推動區塊鏈技術和產業創新發展，積極推進區塊鏈和經濟社會融合發展。

習近平強調，要加快產業發展，發揮好市場優勢，進一步打通創新鏈、應用鏈、價值鏈。要構建區塊鏈產業生態，加快區塊鏈和人工智能、大數據、物聯網等前沿資訊技術的深度融合，推動集成創新和融合應用。要加強人才隊伍建設，建立完善人才培養體系，打造多種形式的高層次人才培養平台，培育一批領軍人物和高水平創新團隊。

習近平指出，要抓住區塊鏈技術融合、功能拓展、產業細分的契機，發揮區塊鏈在促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、提升協同效率。要推動區塊鏈和實體經濟深度融合，解決中小企業貸款融資難、銀行風控難、部門監管難等問題。

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