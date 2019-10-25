A股午後走高，創業板漲逾1%。
上證指數現報2949點，升8點或0.29%，最高見2952點，升11點或0.4%，成交1279.86億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9638點，升82點或0.86%，高見9646點，升91點或0.95%，成交1947.67億元。
滬深300指數報3888點，升17點或0.45%；創業板指數報1672點，漲18點或1.12%。
各板塊普遍向好，半新股漲逾3%；房地產股漲逾1%；石油、有色金屬、化工、電力、鋼鐵、煤炭、金融股靠穩；水泥股則偏軟。
今日 14:19 中國財經
A股午後走高，創業板漲逾1%。
上證指數現報2949點，升8點或0.29%，最高見2952點，升11點或0.4%，成交1279.86億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9638點，升82點或0.86%，高見9646點，升91點或0.95%，成交1947.67億元。
滬深300指數報3888點，升17點或0.45%；創業板指數報1672點，漲18點或1.12%。
各板塊普遍向好，半新股漲逾3%；房地產股漲逾1%；石油、有色金屬、化工、電力、鋼鐵、煤炭、金融股靠穩；水泥股則偏軟。
|下一篇：
|外滙局:銀行結售滙逆差收窄
|上一篇：
|律政司警務處申禁披露警員資料