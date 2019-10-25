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今日 10:42 中國財經

A股早段走低 金融股挫1%

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A股早段走低，上證指數現跌16點。

上證指數現報2924點，跌16點或0.57%，最低見2920點，跌20點或0.69%，成交651.32億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9524點，跌31點或0.33%，低見9509點，跌46點或0.49%，成交995.78億元。

滬深300指數報3854點，跌16點或0.43%；創業板指數報1653點，跌不足1點或0.04%。

各板塊普遍走弱，金融股挫1%；水泥、煤炭、鋼鐵、化工、電力、有色金屬股偏軟。半新股則漲逾3%；石油、房地產股靠穩。

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