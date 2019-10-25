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高盛料儲局下周將減息 宣告利率中期調整結束



高盛預測，美國聯儲局下周議息後將會減息，但修訂會後聲明，表明本次為中期調整最後一次減息行動。

亞馬遜季績遜預期 市後股價挫7%



亞馬遜第三季每股賺4.23美元，遜預測的4.62美元，為逾兩年來首次盈利下滑，市後時段股價曾挫7%。

告別歐央行 德拉吉續放鴿



歐洲央行議息後一如預期維持利率不變，重申11月起每月淨買債規模200億歐羅。行長拉加德會後釋放鴿派言論，稱須不設時限持高度寬鬆立場，並「非常積極」評估負利率。

業績好壞參半 道指漲百點後倒跌收市



微軟季度業績勝預期，股價上漲，加上Tesla意外扭虧為盈，帶動道指一度漲97點；其後受累Twitter業績前瞻欠佳，道指掉頭下滑最多119點，收市仍跌28點或0.11%。標指微升0.19%，納指漲0.81%。微軟高收約2%，Tesla飆高逾17%。Twitter第三季按年少賺95%，營業額增8.6%，第四季預測也低於預期，股價插水20.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國白宮貿易顧問納瓦羅：中美首階段貿易協議包括知識產權，並將針對執行機制。

￭ 美國總統特朗普再炮轟聯儲局，稱不再減息就是失職。

￭ 美國商務部9月耐用品訂單整體按月跌1.1%，遜預期。勞工部上周首次申領失業救濟人數減少6000人。

￭ 英特爾第三季純利按年跌6.4%，盈利與收入都勝預期，市後股價曾升逾7%。

￭ Visa第四季盈利按年升6%，經調整每股盈利勝預期。

￭ 美滙指數曾跌0.21%，美市尾段倒升0.21%。英鎊兌美元挫0.5%，歐羅兌美元下滑0.23%。

￭ 紐約期金收市漲0.6%，報每盎斯1504.7美元。

￭ 紐約期油先跌後升0.5%，收報每桶56.23美元；布蘭特期油漲0.8%。

￭ 英國首相約翰遜尋求12月12日舉行大選。

￭ 英國股市收高0.93%，德股和法股分別漲0.58%和0.55%。

金管局:未見有資金流出港元或銀行體系



香港金管局稱，從銀行理解到，近月接獲開設離岸戶口的查詢有所增加，但目前看不到有明顯資金流出港元或銀行體系。

本地焦點簡訊

￭ 英國國會上議院辯論香港動議，涉應否給持BNO護照港人公民身份，及建議其他英聯邦國家給香港居民第二公民身份，相關不具約束力動議獲口頭通過。

￭ 美國副總統彭斯演說指摘中國限制香港人權與自由，稱支持港人透過非暴力示威爭取民主，但表明無意與中國對抗。

￭ 夜市期指收報26764點，較昨日恒指收市低水34點。

￭ ADR港股比例指數報26728點，較港低68點。

￭ 佳明集團(01271)青衣明翹匯首張價單推156伙，消息指截至周四晚上8時，首日累收逾800票，超購4.1倍。

￭ 加拿大赫斯基能源第三季盈利按年跌49.9%，收入倒退14%。

￭ 郵儲銀行(01658)獲中證監批准發行A股。

￭ 福萊特玻璃(06865)首9個月淨利潤按年升75.08%。