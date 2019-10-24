中國財經

上證指數午後維持偏軟，現跌1點，深成指跌13點。

上證指數現報2940點，跌1點或0.05%，最低見2927點，跌14點或0.49%，成交1135.64億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9554點，跌13點或0.14%，低見9495點，跌72點或0.76%，成交1747.79億元。

滬深300指數報3870點，跌1點或0.03%；創業板指數報1653點，升3點或0.19%。

各板塊普遍向下，有色金屬、化工、水泥、電力、石油、鋼鐵股偏軟；金融、房地產、煤炭股則靠穩。