上證指數午後維持偏軟，現跌1點，深成指跌13點。
上證指數現報2940點，跌1點或0.05%，最低見2927點，跌14點或0.49%，成交1135.64億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9554點，跌13點或0.14%，低見9495點，跌72點或0.76%，成交1747.79億元。
滬深300指數報3870點，跌1點或0.03%；創業板指數報1653點，升3點或0.19%。
各板塊普遍向下，有色金屬、化工、水泥、電力、石油、鋼鐵股偏軟；金融、房地產、煤炭股則靠穩。
今日 14:16 中國財經
上證指數午後維持偏軟，現跌1點，深成指跌13點。
上證指數現報2940點，跌1點或0.05%，最低見2927點，跌14點或0.49%，成交1135.64億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9554點，跌13點或0.14%，低見9495點，跌72點或0.76%，成交1747.79億元。
滬深300指數報3870點，跌1點或0.03%；創業板指數報1653點，升3點或0.19%。
各板塊普遍向下，有色金屬、化工、水泥、電力、石油、鋼鐵股偏軟；金融、房地產、煤炭股則靠穩。
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