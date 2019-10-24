熱門：

今日 12:17 國際財經 中國財經

星金管局與內地商互聯互通債券合作

放大圖片

內地《證券時報》引述新加坡金融管理局(MAS)表示，正與中國證監會就加強資本市場互聯互通，以及與人民銀行就債券合作機制進行討論，一旦達成細節，將會披露更多訊息。

新加坡金管局上周二公布，推出一列系新舉措，以促進中國和新加坡金融機構在彼此市場中的擴張。其中，星展銀行將獲得人民銀行發布的結算代理許可，將可代表外國投資者對中國銀行間債券市場工具進行交易、結算並提供托管。

同時，新加坡金管局和中國證監會也在討論加強資本市場的聯通，同意加強跨境監管合作，以促進證券和期貨市場的發展。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads