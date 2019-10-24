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內地《證券時報》引述新加坡金融管理局(MAS)表示，正與中國證監會就加強資本市場互聯互通，以及與人民銀行就債券合作機制進行討論，一旦達成細節，將會披露更多訊息。

新加坡金管局上周二公布，推出一列系新舉措，以促進中國和新加坡金融機構在彼此市場中的擴張。其中，星展銀行將獲得人民銀行發布的結算代理許可，將可代表外國投資者對中國銀行間債券市場工具進行交易、結算並提供托管。

同時，新加坡金管局和中國證監會也在討論加強資本市場的聯通，同意加強跨境監管合作，以促進證券和期貨市場的發展。