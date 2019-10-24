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葡萄牙電訊運營商NOS宣布，與華為合作在葡萄牙北部馬托西紐什市建成該國首個5G網絡。

NOS表示，今天起正式投入使用5G網絡，該公司擁有真正的世界一流的實驗室，市民和商業部門都可以測試5G網絡技術和服務。

該公司指出，為地方政府、企業和研究機構提供一個5G技術應用的研究基地，標誌NOS在5G技術應用方面已經走在前列，並且在智慧城市等方面的創新處於領先地位。

上周，華為5G產品線總裁楊超斌透露，目前華為在全球範圍內簽署了60多份5G商業合同，來自歐洲客戶的有32份。