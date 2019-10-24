中國財經

A股早段回穩，上證指數現升4點，深成指升7點。

上證指數現報2946點，升4點或0.16%，最高見2953點，升11點或0.39%，成交574.76億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9575點，升7點或0.08%，高見9598點，升30點或0.32%，成交912.24億元。

滬深300指數報3881點，升10點或0.27%；創業板指數報1652點，升2點或0.16%。

各板塊個別發展，金融、房地產、石油、煤炭、鋼鐵、電力股靠穩；半新股、有色金屬、水泥、化工股則偏軟。