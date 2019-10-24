中國財經 即巿股評

屬蘋果系的A股上市公司大族激光(002008.SZ)，首9個月盈利大跌，但中金讚業績對辦，股價最高見過39.33元(人民幣‧下同)，升4%，新造39.15元，仍漲3.4%，成交金額6.5億元。

集團今年首9個月，淨利潤6億元，按年減少63.77%；營業收入69.44億元，按年減少19.78%；基本每股收益0.57元，減少63.23%。

不過，中金稱，大族激光業績達標，更預計本季業績會有改善明顯，加上考慮行業明年年需求改善，上調目標價17%至40元。