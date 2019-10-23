中國財經

A股午後持續走低，上證指數跌11點，深成指跌66點。

上證指數現報2942點，跌11點或0.39%，最低見2941點，跌12點或0.42%，成交1075.08億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9575點，跌66點或0.69%，低見9580點，跌62點或0.65%，成交1819.96億元。

滬深300指數報3873點，跌21點或0.56%；創業板指數報1652點，跌14點或0.85%。

各板塊普遍受壓，電力股挫逾1%；鋼鐵、房地產、化工、有色金屬、金融、煤炭、石油股偏軟；水泥股則靠穩。