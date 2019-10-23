中國財經

上證指數早段走軟，現跌2點。

上證指數現報2951點，跌2點或0.1%，最低見2945點，跌8點或0.28%，成交525.56億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9632點，跌9點或0.1%，低見9610點，跌31點或0.33%，成交975.92億元。

滬深300指數報3890點，跌5點或0.15%；創業板指數報1667點，升不足1點或0.03%。

各板塊個別發展，電力、房地產、鋼鐵、金融、煤炭、化工、石油股偏軟；水泥、有色金屬股則靠穩。