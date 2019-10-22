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法國總統馬克龍會見到訪的中國外長王毅。王毅表示，當前國際上單邊主義、保護主義盛行，中法有必要攜手維護多邊主義、聯合國權威和國際關係基本準則，這是兩國應當承擔的國際責任。

王毅又稱，中方與法方一道。中國將擴大向包括法國在內的世界各國開放。

馬克龍稱，會推動法中全面戰略夥伴關係邁上新台階，在經貿、農業、金融、民用核能、人文等領域合作邁出新步伐。法方積極致力於促進歐中關係發展，願同中方加強在國際多邊事務中的協調合作，共同應對氣候變化、保護生物多樣性等全球性挑戰。