中國財經

內地金融智庫中國金融四十人論壇(CF40)發布最新報告，指下半年中國經濟下行壓力猶存，經濟運行的主要威脅還是需求不足，要通過及時調整利率、對房地產企業和住房抵押貸款政策的正常化、確保廣義政府債務和基建投資的合理增長，發揮好其熨平經濟波動的緩衝器作用等手段，激發信貸需求以擴大總需求。

該季度宏觀政策報告表示，外部經濟仍在探底過程當中，未來難有起色，頻繁的國際貿易和投資爭端給全球經濟下行再添風險。

報告預計，中國出口仍將低迷。中國的出口增速與全球製造業景氣程度，以及全球貿易增速高度一致，從全球製造業PMI、全球貿易的走勢來看，本輪向下調整周期尚在途中，未來1至2個季度全球製造業PMI仍有下行壓力。疊加中美貿易摩擦的影響顯現，中國出口增速將保持在低位，甚至進一步下行。

與此同時，目前廣義信貸增速仍停留在較低水平。考慮到接下來房地產下行周期將會拖累居民住房貸款，當前政策環境下基建融資仍面臨諸多掣肘，下半年的廣義信貸增長面臨下行風險，內需不足挑戰仍在。

此外，報告認為2019年商品房銷售很大機會回落至趨勢線以下，全年房地產銷售負增長。即使是放鬆房地產市場調控，政策放鬆不會一蹴而就，對房地產銷售和投資的影響也有幾個季度的滯後。