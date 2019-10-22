中國財經

A股午後造好，上證指數升4點，深成指升47點。

上證指數現報2944點，升4點或0.16%，最高見2945點，升6點或0.21%，成交1031.37億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9600點，升47點或0.5%，高見9618點，升65點或0.68%，成交1813.51億元。

滬深300指數報3883點，升2點或0.06%；創業板指數報1659點，升15點或0.92%。

各板塊普遍呈強，半新股漲逾3%；化工、電力、房地產、鋼鐵、有色金屬、煤炭股靠穩；水泥、金融、石油股則偏軟。