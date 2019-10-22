中國財經

上證指數早段向好，現微升1點。

上證指數現報2941點，升1點或0.07%，最高見2945點，升6點或0.21%，成交537.11億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9595點，升42點或0.44%，高見9618點，升65點或0.68%，成交1006.94億元。

滬深300指數報3879點，跌不足1點或0.02%；創業板指數報1657點，升13點或0.81%。

各板塊普遍向好，半新股漲逾2%；電力、房地產、鋼鐵、有色金屬、煤炭、化工股靠穩；水泥、金融、石油股則偏軟。