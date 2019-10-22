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工信部:通訊業運行總體平穩

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工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌表示，今年以來，面對複雜多變的內外部環境和不斷加大的經濟下行壓力，但在着力做好六穩工作，加快推進製造強國和網絡強國建設，工業經濟運行保持在合理區間，訊息通訊業發展勢頭平穩。

內地努力穩住工業，加強工業經濟形勢分析研判，積極穩妥應對經貿摩擦。今年首三季，全國規模以上工業增加值按年增長5.6%，符合全年增速預期。

黃利斌表示，會不斷提升工業基礎能力和產業鏈水平；積極推進傳統產業轉型升級和新動能培育；持續優化中小企業發展環境，及推動訊息通訊業平穩運行。

他指出，首三季電訊業務總量按年增長23.9%，截至9月底100M以上固定寬帶接入用戶佔比達到80.6%，比上年底提高10.3個百分點。5G商用開局良好，截至9月底三家基礎電訊企業已在全國開通5G基站8萬餘個。

黃利斌稱，總體而言，期內工業通訊業運行總體平穩。當前工業經濟運行面臨的國內外環境複雜多變，不確定不穩定因素增多，企業生產經營困難加劇，工業下行壓力加大。下一步，工信部將堅持穩中求進工作總基調，貫徹落實好「鞏固、增強、提升、暢通」八字方針和六穩要求，全力做好工業通訊業領域各項工作，努力實現工業通訊業平穩運行和高質量發展。

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