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【國際早班車】特朗普對中美達成首階段貿協感樂觀

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特朗普對中美達成首階段貿協感樂觀

美國總統特朗普稱，對中美將簽定首階段貿易協議持樂觀看法。白宮經濟顧問庫德洛表示，如果談判進展順利，美國或取消對許多中國商品加徵的15%關稅。

特朗普料遭民主黨彈劾 促共和黨人團結

特朗普認為，儘管他沒有犯錯，但民主黨控制的國會眾議院最終仍然會彈劾他。另外，14名民主黨國會參議員要求證交會與FBI等執法機構，調查特朗普發布中美貿易談判的訊息是否存在市場操控。

約翰遜促表決新脫歐協議 遭國會拒絕

英國國會下議院議長伯科，周一拒絕首相約翰遜政府提出再度表決新脫歐協議的要求。脫歐大臣柏建熙稱，仍有可能於10月底無協議脫歐。

巨企季績料佳 道指收市反覆升57點

摩根大通等巨企第三季業績表現均勝預期，投資者聚焦本周波音和Caterpillar等派發的成績表也優秀，牽動市場樂觀情緒，道指最多升82點，收市反覆漲57點或0.21%。標指上揚0.69%，一個月來首度重上3000點關。納指升0.91%。摩通高收2.48%，蘋果上漲1.73%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國國務卿蓬佩奧：特朗普準備好需要時向土耳其動武。
￭ 市場料聯儲局下周減息，美滙一度受壓，尾段回升0.05%；英鎊曾漲至1.3016美元5個半月高，其後倒跌0.12%。
￭ 紐約期金跌0.4%，收報每盎斯1488.1美元。
￭ 紐約期油曾挫1.99%，收市仍跌0.9%；布蘭特期油回落0.8%。
￭ 軟銀傳注資最多50億美元(390億港元)，欲取WeWork控制權。
￭ 歐盟航空安全局稱安排波音737 MAX在12月中試飛，最快明年1月批准復飛。
￭ 德國央行：受出口放緩影響，第三季經濟或再度萎縮。
￭ 英國股市高收0.18%，德股和法股分別升0.91%及0.21%。

華潤置地配股集逾67億

銷售文件顯示，華潤置地(01109)先舊後新配售2億股，集資約67.3億至68.76億元，配售價較周一收市折讓約4.9%至6.92%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26754點，較昨日恒指收市高水28點。
￭ ADR港股比例指數報26733點，較港收市高7點。
￭ 騰訊(00700)增持芬蘭Supercell控股公司權益，可投票權增至51.2%。
￭ 越秀地產(00123)透過公開掛牌出售南海越秀綜合物業開發項目，最低代價3.55億元人民幣。
￭ 國際永勝(08441)周二GEM上市，交易資料顯示，暗盤收報0.53元，較招股價升65.63%。
￭ JS環球生活(01691)周二起招股，入場費3661.53元。
￭ 新特能源(01799)預期9個月淨利潤按年跌約63.77%至68.16%。

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