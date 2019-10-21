中國財經

中國銀保監會指出，當前中國金融風險由發散狀態轉為收斂，中小金融機構的整體風險得到控制；下一步要強化名單制管理和壓力測試，強化預案的可操作性，並採取多種有效方式穩妥處置高風險機構。

銀保監會副主席黃洪在國新辦發布會上表示，將督促金融機構制定並實施恢復和處置計劃，持續化解銀行不良貸款，首三季共處置不良貸款約1.4萬億元(人民幣‧下同)，按年多處置1765億元。

他稱，兩年半以來，銀行業資產增速從過去的15%左右降低到目前8%左右，影子銀行規模大幅縮減，兩年多來共壓縮交叉金融類高風險資產約14.5萬億元，減少的主要是通道業務和脫實向虛資金。

在普惠金融方面，截至9月底，5家大型銀行小微企業貸款餘額2.52萬億元，較2018年底增加8148億元，增幅為47.9%，已超額完成政府工作報告30%的增量目標。

小微貸款利率方面，今年首8個月，新發放小微企業貸款利率是6.8%，較2018年全年平均水平下降0.59個百分點。其中，首9個月5家大型銀行平均貸款利率是4.75%，較2018年全年平均貸款利率下降0.68個百分點。

銀保監會副主席祝樹民亦指出，大型銀行通過發放信用貸款、減費讓利等措施降低小微企業其他融資成本0.58個百分點，因此這兩項合計實際上企業的信貸綜合融資成本下降1.26個百分點。