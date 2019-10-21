中國財經

A股午後持續走低，創業板挫逾1%。

上證指數現報2925點，跌13點或0.44%，最低見2917點，跌20點或0.7%，成交1219.05億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9492點，跌40點或0.43%，低見9476點，跌57點或0.6%，成交1883.99億元。

滬深300指數報3862點，跌6點或0.17%；創業板指數報1631點，挫17點或1.06%。

各板塊普遍走軟，半新股挫近5%；鋼鐵股挫逾1%；煤炭、有色金屬、電力、化工、石油、水泥、房地產股偏軟；金融股則靠穩。