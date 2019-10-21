中國財經

上證指數早段維持偏軟，現跌6點，深成指亦跌3點。

上證指數現報2931點，跌6點或0.22%，最低見2917點，跌20點或0.7%，成交657.86億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9530點，跌3點或0.03%，低見9476點，跌57點或0.6%，成交1080.44億元。

滬深300指數報3876點，升6點或0.18%；創業板指數報1639點，跌9點或0.57%。

各板塊普遍向下，半新股挫逾3%；鋼鐵、有色金屬股挫逾1%；煤炭、石油、電力、化工股偏軟；金融、房地產、水泥股則靠穩。