中國財經

第六屆世界互聯網大會今日在浙江烏鎮開幕，獲國家主席習近平致賀信。

習近平指出，今年是互聯網誕生50周年。當前，新一輪科技革命和產業變革加速演進，人工智能、大數據、物聯網等新技術新應用新業態方興未艾，互聯網迎來更加強勁的發展動能和更加廣闊的發展空間。

他續稱，發展好、運用好、治理好互聯網，讓互聯網更好造福人類，是國際社會的共同責任。各國應順應時代潮流，勇擔發展責任，共迎風險挑戰，共同推進網絡空間全球治理，努力推動構建網絡空間命運共同體。