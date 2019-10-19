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卡普蘭:美國聯儲局減息周期仍未成熟

美國達拉斯聯儲總裁卡普蘭稱，儘管聯儲局正評估環球貿易放緩對美國的影響，是否開始超越製造業和投資領域，但當局尚未進入「全面成熟的減息周期」(full-fledged rate cutting cycle)；個人認為局方本月底是否減息仍屬未知數，可能減息但也可能加息。聯儲局副主席克拉里達則稱，局方官員對於未來貨幣政策並無預設路徑，仍要視乎經濟情況作決定。

反對約翰遜陣營提修訂 新脫歐協議或無法周六表決



英國國會下議院內反對首相約翰遜的陣營，正尋求阻止下議院周六(19日)表決與歐盟達成的新脫歐協議。反對派將向下議院提交修訂議案，試圖推遲新協議表決。

737 MAX防失速存疑問 波音職員涉誤導FAA



路透報道，波音公司向美國航空管理局(FAA)提交2016年內部即時通訊紀錄，顯示有波音職員在737 MAX飛機獲批安全許可的過程中，就防失速系統的安全方面向FAA提供誤導性資料。

中國經濟放緩震全球 道指收市挫255點



中國第三季經濟增長放緩，加上波音被指誤導當局，拖累股價瀉6.79%，單一股份令道指下跌約170點，進一步推低美股。以整數點計，道指以全日最低位收市挫255點或0.95%。標指跌0.39%，納指下滑0.83%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國會議局領先經濟指標9月挫0.1%，意味未來數月經濟續疲軟。

￭ 可口可樂第三季盈利按年增37.93%，核心每股盈利符預期。

￭ 歐羅尾段升0.37%，報1.1165美元；美滙跌0.35%；美元兌日圓回落0.22%。

￭ 紐約期金收市跌0.3%，每盎斯報1494.1美元。

￭ 布蘭特期油收市跌0.8%，每桶報59.42美元；紐約期油回落0.3%。

￭ 歐洲央行行長德拉吉：歐央行隨時準備按需要調整所有工具。

￭ 法國股市收跌0.65%，英國和德國分別挫0.44%和0.17%。

兩地皮申改劃 共涉逾4200伙



政府將加快收地，發展商則加快把農地申請發展，會德豐的大埔洞梓地皮，以及中旅等持有的粉嶺龍躍頭地皮，向城規會申請改劃用途及放寬限制，分別涉1602伙及2661伙。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26677點，較昨日恒指收市低水43點。

￭ ADR港股比例指數報26587點，較港收市低131點。

￭ 外電：香港局勢持續動盪下，國泰航空(00293)擱置其美元債券發行計劃。

￭ 平保(02318)首9個月旗下4家子公司保費收入合共按年增9.47%。

￭ 阿里影業(01060)預期中期虧損介乎3.7億至4億元人民幣。

￭ 天鴿(01980)預期第三季錄得淨虧損。

￭ 中原地產10大屋苑周末、日錄得525個預約睇樓，按周升100組或23.5%。

￭ 滙豐向個別客戶發電郵指，Samsung確認Galaxy 10系列裝置出現指紋認證漏洞，滙豐立即暫停受影響裝置的指紋認證功能。