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李克強:放寬市場准入為先進製造業發展創造良好環境

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國務院總理李克強下午在人民大會堂會見先進製造業國際諮詢委員會成員。李克強指出，在國際形勢紛繁複雜背景下，中國經濟在今年首三季度總體保持平穩運行，主要宏觀經濟指標處在合理區間。中國經濟的持續健康發展，將為各國企業來華投資興業提供更多機遇。

他指出，中國政府把推進先進製造業發展作為一項戰略舉措，通過減稅降費、放寬市場准入、實施公平公正監管、加強知識產權保護等政策措施，為先進製造業發展創造良好環境，推動製造業從中低端向中高端水平邁進，實現高質量發展。

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