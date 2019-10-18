中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升16點子，中段一度升穿7.07，高見7.0638。

人民幣兌美元在岸價收報7.0825，較上日下午4時30分收報7.0841，升16點子或0.02%；較晚上11時30分最後成交價7.0772，走弱53點子。

離岸價(CNH)亦曾升破7.07，高見7.0697，截至香港時間下午5時49分，離岸價報7.084，在岸價報7.0847。

官方今日開出的中間價報7.069，較上日中間價7.0789，上調99點子或0.14%，創逾一個月新高。

交易員指出，英國脫歐進展助推歐系貨幣反彈，人民幣中間價間接獲益，但市場對中美貿易談判前景仍偏謹慎，加上月中時點購滙需求略多，人民幣升幅較初段大幅收窄；估計短期人民幣料仍維持7.05至7.1元範圍上落。

另有交易員認為，當前滙價對貿易談判相關新聞較為敏感，但中美工作層落實談判前期市場料很難有重大消息，繼續關注中間價表現。今日中國公布的第三季GDP增速創新低，幸好經濟數據基本在預期範圍內，因此對滙價影響有限，當然增速放緩或在中期施壓人民幣。

國家統計局公布，中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長6%，繼今年次季後，再創自1992年有紀錄以來的季度新低。今年首三季，GDP按年增長6.2%。國統局新聞發言人毛盛勇表示，首三季國民經濟運行總體平穩，但當前國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，全球經濟增長放緩，外部不穩定不確定因素增多，國內經濟下行壓力較大。

另外，白宮經濟顧問庫德洛表示，在上周宣布達成首階段貿易協議後，中美雙方在協議文本具體內容磋商方面取得進展，或於下月在智利舉行的亞太經合組織(APEC)論壇上簽署協議。