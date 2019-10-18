中國財經

中國第三季經濟增長進一步放緩，再創有紀錄新低。分析預期，未來一兩個季度下行壓力難以緩解，但鑑於首三季GDP增速已達6.2%，相信全年仍可「保六」，實現政府6至6.5%的增長目標。年內逆周期政策大幅加碼的可能性不大，更注重已有政策的落實，為明年預留更多彈藥。

國家統計局公布，中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長6%，繼今年次季後，再創自1992年有紀錄以來的季度新低。今年首三季，GDP按年增長6.2%。

首三季，規模以上工業增加值按年增長5.6%，社會消費品零售總額增長8.2%，皆高於預期；全國固定資產投資增長5.4%，低於預期。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，第四季經濟增速難以明顯回升，內外需求明顯反彈的可能性不大，第四季經濟增速可能會跌破6%，但由於首三季增長6.2%，相信全年仍可以實現6至6.5%的增長目標。而短期要實現6個穩，逆周期宏觀政策還是要適度發力，財政落實落細減稅降費還是有必要，貨幣政策偏鬆調整有必要也有空間。

華寶信託指出，下行壓力可能在未來兩三季度都會存在，預計階段性會有「破6」出現，中央對經濟下行的容忍度提升。不依賴房地產和外需，GDP增速中樞或下行到5至5.5%。中國經濟增速雖下行，但政策也不可能太大力度放鬆，明後年經濟可能更困難，需要預留政策空間。

中海晟融亦稱，儘管第三季GDP觸及6%的底線，但從全年來看，完成年初制定的6至6.5%的政策目標問題不大，而且考慮到去年同期基數較低的影響，儘管下行壓力仍大，第四季完成6%的增長問題不大。而由於就業壓力不大，政策制定者短期之內進一步推出更多的刺激政策機會不大，政策還是以穩為主。

不過，西南證券認為，面對6%的經濟增速，穩增長政策額將持續發力，以避免經濟跌破6%風險的加大，因而毋須擔憂政策調整風險。預計第四季GDP增速也在6%左右。

上海證券相信，未來經濟運行平穩態勢不變，第四季GDP或略回升至6.2%，全年維持6.2%。預計通脹拐點將於年底到來，核心通脹指標將比一般通脹指標更成影響政策因素，「雙降」在未來3至6月內仍值得期待。

國統局新聞發言人毛盛勇表示，首三季國民經濟運行總體平穩，但當前國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，全球經濟增長放緩，外部不穩定不確定因素增多，國內經濟下行壓力較大。他指出，儘管外部環境比較嚴峻複雜，但國內有力的支撐因素比較多，下一步經濟保持平穩運行還是有條件、有支撐的；今年末季經濟保持平穩趨勢是有保證的。