中國財經

中國第三季經濟增長遜預期且續創27年新低，A股反覆下跌。上證指數收挫1.3%，連續第4日受壓。市場交投活躍，兩市成交合計增逾15%至4158億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計挫1.19%。

上證指數今早高開5點，早段最高見2987點，升9點或0.33%，惟在GDP數據公布後，大市由升轉跌，其後跌幅不斷擴大，全日收市報2938點，挫39點或1.32%，最低見2933點，挫44點或1.48%，成交1620.18億元。

深成指亦高開低走，全日收報9533點，挫111點或1.16%，最低見9516點，挫128點或1.33%；高見9706點，升60點或0.63%，成交2537.97億元。

滬深300指數報3869點，挫55點或1.42%；創業板指數報1648點，跌9點或0.58%。

各板塊普遍下滑，金融股挫逾2%；有色金屬、石油、房地產、水泥、化工、煤炭、電力股挫逾1%；鋼鐵股亦偏軟；半新股則漲逾2%。

國家統計局公布，中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長6%，遜於市場預期；繼今年次季後，再創自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值。至於今年首三季GPP為69.78萬億元，增長6.2%，符合預期。