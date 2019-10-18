中國財經

國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，儘管外部環境比較嚴峻複雜，但國內有力的支撐因素比較多，下一步經濟保持平穩運行還是有條件、有支撐的；今年末季經濟保持平穩趨勢是有保證的。

毛盛勇在國新辦發布會上指出，中國經濟內部來看有利支撐因素比較多。具體到第四季，從最近一些指標可以看到新的變化和跡象。例如，9月製造業PMI有所加快，PPI按月計，9月和8月都是在上漲；對生產銷售影響比較大的汽車生產和銷售，近兩月跌幅也呈現收窄態勢。他稱，這都是比較好的訊號，再加上去年第四季基數相對較低，相信今年第四季經濟保持平穩趨勢是有保證的。

毛盛勇認為，從多個角度來看，儘管經濟面臨下行壓力，但主要的宏觀經濟指標仍然保持在合理區間，就業形勢總體平穩，首三季居民人均可支配收入實際增速和經濟增速基本同步，而且從首9個月累計來看，CPI的平均漲幅是2.5%，應該說還是一個溫和上漲的水平。此外，從中國經濟增速本身來看，儘管有所放緩，但是這個速度在全球主要經濟體裏是名列前茅的。

在國內確定性的支撐因素方面，毛盛勇認為，一是服務業的支撐能力在不斷地增強，二是消費潛力不斷釋放，三是轉型升級的態勢持續發展。從製造業來看，9月規模以上工業中高技術產業增加值按年增長11%，比8月加快4.9個百分點；9月戰略性新興產業的增長速度也超過9%。從投資來看，短板領域投資、高技術領域投資持續保持比較快的增長，首三季，高技術產業投資、社會領域投資增長速度都在13%以上。

至於第四個支撐因素則是政策效果的持續顯現。最近幾個月固定資產投資中，基礎設施投資在逐步回升。金融領域不斷增加對實體經濟的支持、促進實際利率下行等方面也是有成效的，有些效果在顯現，有的效果後面會繼續顯現。

國統局稍早公布，中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長6%，繼今年次季後，再創自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值。首三季，中國國內生產總值69.78萬億元人民幣，按年增長6.2%，符合市場預期。