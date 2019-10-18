中國財經

中國第三季經濟增長遜於預期。國家統計局公布，中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長6%，繼今年次季後，再創自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值。首季GDP則按年增長6.4%，次季升6.2%。

今年首三季，中國國內生產總值69.78萬億元(人民幣‧下同)，按年增長6.2%，符合市場預期。國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標設定在6%至6.5%。

分產業看，第一產業增加值4.3萬億元，按年增長2.9%；第二產業增加值27.79萬億元，增長5.6%；第三產業增加值37.69萬億元，增長7%。

今年首三季，全國規模以上工業增加值按年增長5.6%，略高於預期的升5.5%。9月規模以上工業增加值增5.8%，比8月加快1.4個百分點，高於預期的升4.9%。

內地首三季發電量5.3萬億千瓦時，按年增3%。9月發電量5908億千瓦時，增4.7%。

首三季，全國固定資產投資46.12萬億元，按年增長5.4%，低於市場預期增長5.5%。全國房地產開發投資9.8萬億元，按年增長10.5%。

今年首三季，社會消費品零售總額29.67萬億元，按年增長8.2%，高於市場預期增長8.1%。9月社會消費品零售總額3.45萬億元，按年增長7.8%，符合預期，增速比8月份加快0.3個百分點。

國統局表示，總的來看，首三季國民經濟運行總體平穩。但也要看到，當前國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，全球經濟增長放緩，外部不穩定不確定因素增多，國內經濟下行壓力較大。

下一步，要把穩增長、保持經濟運行在合理區間放在更加突出的位置，進一步向改革開放創新要動力，從拓寬國內市場需求挖潛力，以改善民生為導向培育新的有效投資和消費需求，增強經濟發展韌性，頂住經濟下行壓力，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，促進經濟持續健康發展。